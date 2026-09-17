ЕС готовится рекордно расширить санкционный список против России

ЕС готовит самое масштабное расширение санкционного списка против России. Как пишет "Европейская правда", внешнеполитическая служба ЕС (EEAS) уже передала на рассмотрение дипломатам проект новых ограничений.

В список планируется включить 1576 позиций — это физические лица и компании, имеющие отношение к российскому ВПК. Если документ будет одобрен, это станет рекордным расширением "черного списка" за всю историю санкционной политики ЕС, начатой в 2014 году. Сейчас проект проходит стадию технической экспертизы в профильных группах Совета ЕС, после чего его должны утвердить постпреды всех 27 стран-членов.

На днях глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что в 22-м пакете санкций против России Европа ужесточит выдачу виз россиянам, запретить их выдачу участникам боевых действий и усилит контроль за передвижением дипломатов в пределах Шенгенской зоны.

В конце августа Politico сообщало о подготовке нового списка. Еще ранее Bloomberg писал, что совокупная годовая выручка предприятий, которые намерены включить в список, превышает 20 млрд долларов, а численность их сотрудников — 265 тыс. человек. Ожидается, что окончательное решение будет принято в середине октября. Помимо персональных санкций, европейские чиновники продолжают обсуждать механизмы использования замороженных российских активов.