Законопроект об "адских санкциях" против России одобрен конгрессом США

Палата представителей США большинством голосов одобрила законопроект "Об ужесточении санкций против России и Ирана", названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма*. Документ даст возможность Трампу вводить против России масштабные санкции и пошлины, которые в СМИ уже назвали "адскими".

За законопроект проголосовали 262 члена нижней палаты конгресса. Против высказались 159 конгрессменов, 12 не голосовали. Для принятия законопроекта палате было достаточно простого большинства участвующих в голосовании при наличии кворума.

Ранее, 7 августа, тот же билль поддержал сенат — 86 голосами против 11. Теперь документ должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу.

В случае утверждения, Вашингтон сможет вводить персональные санкции против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с российским ВПК, а также пошлины до 100% против крупнейших стран — импортеров российской нефти.

При этом по требованию президента Дональда Трампа в законопроект добавили иранский блок: срок действия американского закона о санкциях против Ирана 1996 года предлагается продлить до 2031 года.

Ряд представителей обеих партий критиковали билль за то, что он наделяет Трампа дополнительными тарифными полномочиями и одновременно предоставляет широкие возможности делать исключения из санкционного режима. Конгрессмены также выражали опасения, что введение вторичных пошлин против покупателей российских энергоресурсов может дестабилизировать рынки и привести к росту цен в США.

Посольство РФ в Вашингтоне заявляло, что неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, и новые репрессалии в текущей ситуации нанесут ущерб прежде всего самим США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что позиция Грэма по отношению к России давно хорошо известна — он относится к группе заядлых русофобов. По словам Пескова, была бы воля Грэма — эти санкции были бы введены давно, но это едва ли помогло бы урегулированию конфликта на Украине.

* Линди Грэм внесен в список террористов и экстремистов в РФ