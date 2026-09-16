В Екатеринбурге завершился турнир по карате "Открытие 2026"

В Екатеринбурге на базе спортивного комплекса "Динамо" завершился турнир по карате "Открытие 2026". На татами встретились 130 спортсменов из Екатеринбурга, Заречного, Асбеста и Качканара. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Соревнования проводились с целью патриотического воспитания подрастающего поколения в духе традиций общества "Динамо", повышения спортивного мастерства участников, привлечения молодежи к здоровому образу жизни, профилактики негативных социальных явлений в обществе, а также для определения сильнейших бойцов", - рассказал полковник Горелых.

Турнир собрал спортсменов от 6 до 18 лет и старше, а главным арбитром по доброй традиции выступил судья международной категории Евгений Яблонский. Поприветствовать каратистов также пришли замначальника свердловского главка МВД генерал-майор полиции Сергей Ремезков, представитель общественного совета при ГУ МВД области Сергей Купрацевич, президент центра единоборств "Динамо" Александр Шипицын и другие почетные гости.

Всего было определено шесть победителей - каждый в свое весовой категории. Все они теперь официально являются представителями Свердловской области:

В группе 6-7 лет первое место занял Егор Судин;

В группе 8-9 лет лидером стал Валерий Разумов;

В группе 10-11 лет первое место завоевал Артем Бергер;

В группе 12-13 лет лучшей стала Юлия Филатова;

В группе 14-15 лет победу одержал Александр Гридин;

В группе 18 лет и старше первая ступенька пьедестала досталась Никите Баженову.

Организаторы турнира вручили победителям памятные медали, почетные грамоты и сувениры.