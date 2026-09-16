16 Сентября 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

Екатеринбург встретит первый чемпионат Свердловской области по паделу на арене РМК

В Екатеринбурге состоится первый чемпионат Свердловской области по паделу. Турнир пройдет с 18 по 20 сентября на единственной арене для падела в России - Падел-арене РМК.

В мужском турнире примут участие 36 пар спортсменов со всего региона. 28 из них начнут с основной сетки, а восемь - с квалификации. На женский турнир подали заявки 24 пары. Помимо титулов первых чемпионов, победители получат 250 рейтинговых очков Федерации падела России.

Игра в падел на Падел-арене РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Первый чемпионат — это отправная точка для развития падела в Свердловской области. На нём соберутся лучшие игроки нашего региона. Мы приготовили для участников и гостей множество сюрпризов. И уже ждем всех на Падел-арене РМК", сказал президент Федерации падела Свердловской области и директор Академии падела РМК Дарья Ирха.

Игра в падел на Падел-арене РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В эти же даты пройдет и день рождения Падел-арены РМК - в прошлом году 19 сентября именно здесь состоялись первые матчи. За год на арене провели три турнира Международной лиги по паделу от RCC, турнир Российского падел-тура, а также несколько турниров: ФПР 500, 100 и 40. Всего было сыграно более 770 матчей, в которых приняли участие лучшие игроки из 18 стран.

Игра в падел на Падел-арене РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В честь праздника для зрителей подготовят множество активностей в фойе арены. В холле Падел-арены РМК пройдут розыгрыши ценных подарков и сертификатов. На арене будет работать диджей и ведущий, который каждый час будет проводить конкурсы и квизы на призы. Гостей ждёт праздничная церемония задувания свечей на большом торте, попробовать который сможет каждый желающий.

Активности в фойе Падел-арены РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Активности в фойе Падел-арены РМК(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Теги: Екатеринбург, Падел-арена РМК, чемпионат, падел


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