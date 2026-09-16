В Минприроды объяснили причины участившихся встреч медведей с человеком

В Сибирском федеральном округе не уродились главные корма бурых медведей - кедровые орехи, лещина, ягоды и грибы. Из‑за этого звери остаются голодными перед зимовкой, рассказала глава департамента госполитики и регулирования в сфере охраны объектов животного мира Минприроды Татьяна Арамилева.

В ведомстве называют и другие причины, почему медведи подходят к населенным пунктам: люди устраивают стихийные свалки, подкармливают диких зверей, оставляют мусор в открытых баках, а дома в сельской местности плохо защищены от хищников.

С августа в России зафиксировали несколько нападений медведей на людей - в том числе со смертельным исходом. В Минприроды не считают ситуацию аномальной. В Бурятии и Приангарье из‑за активности медведей закрыли туристические маршруты и запретили ходить в лес. В этих регионах уже отстрелили больше 300 медведей.