Детская смертность в ДТП в России снизилась на 25%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что смертность детей в дорожных авариях упала на четверть. Он отметил, что сейчас при лечении пострадавших детей врачи часто проводят консультации дистанционно - это помогло улучшить ситуацию. При этом Мурашко напомнил: главная ответственность за безопасность ребенка в машине лежит на родителях, по данным "РИА Новости".

В МВД подтвердили, что в 2025 году в стране стало меньше погибших на дорогах. В мае правительство утвердило план по повышению безопасности движения. По нему к 2030 году хотят сократить смертность в авариях в полтора раза, а к 2036 году - вдвое по сравнению с 2023 годом. Еще одна цель - уменьшить экономические потери из‑за ДТП.

Ранее в Екатеринбурге на остановке "Площадь 1905 года" 11 сентября двое школьников уселись между вагонами трамвая, и через несколько метров один из них выпал рядом с рельсами и, вероятно, потерял сознание; мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировала скорая помощь в Детскую городскую клиническую больницу №9.