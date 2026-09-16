На Ямале вновь задействовали вертолеты для тушения пожаров

По состоянию на утро 16 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе действуют 22 природных пожара. Очаги зафиксированы в Пуровском, Надымском, Красноселькупском и Приуральском районах. Три пожара локализованы на площади 300 гектаров. Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

В тушении задействованы 349 человек и один вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. За прошедшие сутки ликвидировано семь пожаров на площади 243,9 гектара.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года в округе зарегистрировано 943 природных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 798 745,2 гектара.