16 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутаты Вихарев, Брозовский и Смирнов помогли обустроить "бомбоубежище" в доме на Эльмаше

В многоквартирном доме по ул. Стачек,55 на Эльмаше появилось собственное "бомбоубежище". Обустроить его помогли депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и депутаты заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский и Владимир Смирнов.

Депутаты Алексей Вихарев и Вячеслав Брозовский помогли обустроить "бомбоубежище" в многоквартирном доме в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Долгое время полуподвальное помещение в 1-м подъезде пустовало. Решили обустроить в нем защитное сооружение, где жители могут укрыться в случае серьезной опасности, на время беспилотной и ракетной атаки", — рассказала председатель правления ТСЖ "Калининец-96" Валентина Юшкова.

"Бомбоубежище" в многоквартирном доме по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутаты помогли провести косметический ремонт. На площади более чем 240 кв.м. были обновлены стены и потолки, отреставрировано напольное покрытие, организованы санузлы и два отдельных входа. Также, в "бомбоубежище" теперь есть огнетушители, спальные мешки, антисептики и более 20 удобных скамеек, которые помогли разгрузить и установить волонтеры Алексея Вихарева.

"Бомбоубежище" в многоквартирном доме по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Накануне парламентарии приехали на Стачек, 55, чтобы оценить результат совместной работы и пообщаться с жителями дома.

"Поддерживаю желание людей создать "уголок" безопасности в доме — это необходимо в наше непростое время. Со своей стороны, мы с коллегами сделали все, чтобы идея была реализована в короткие сроки", — прокомментировал Владимир Смирнов.

При обустройстве защитного сооружения были учтены все требования и нормы законодательства. В нем могут разместиться более 250 человек, для которых уже подготовлены запасы питьевой воды, аптечка, свечи, спички, фонарики, скамейки и кушетки для оказания медицинской помощи.

"Бомбоубежище" в многоквартирном доме по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Бомбоубежище" в многоквартирном доме по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"На встречах с жителями часто получаю вопросы о том, как быть в случае чрезвычайной ситуации. Советую заранее подготовить "тревожный чемоданчик" с документами, лекарствами и вещами. Необходимо также знать правила поведения при возможной опасности и понимать, куда эвакуироваться", — рассказал Вячеслав Брозовский.

По словам представителей ТСЖ, в обычные дни подвальное помещение тоже не будет простаивать. Здесь неравнодушные жители Стачек, 55 планируют собираться и плести сети для фронта. Местные давно помогают участникам СВО, собирая и отправляя гуманитарную помощь — продукты, спецодежду, вязаные своими руками теплые вещи и другое.

"Бомбоубежище" в многоквартирном доме по ул. Стачек, 55 в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Сейчас в доме проходит обустройство еще одного полуподвального помещения под "бомбоубежище" — в 4-м подъезде. При поддержке депутатов уже заменены окна, оборудованы сидячие места, ведутся работы по монтажу санузлов с подключением к магистрали водоотведения. Подготовиться к ремонту помогли активисты Волонтёрского центра Алексея Вихарева — они вынесли остатки стройматериалов и ненужные вещи, освободили место для дальнейшей работы.

"С жителями Стачек, 55 мы дружим много лет, все это время помогаю им в решении общедомовых вопросов, благоустройстве придомовой территории, проведении праздников для детей. Вместе с коллегами из областного парламента поддержал и идею создания защитного сооружения для жителей в шаговой доступности. Безопасность людей очень важна, в своей работе всегда уделяю этому особое внимание, — отметил Алексей Вихарев.

Депутат Алексей Вихарев помог обустроить "бомбоубежище" в многоквартирном доме в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Недавно Алексей Вихарев и Вячеслав Брозовский помогли в организации и проведении праздника двора на Стачек, 55. Для детей аниматоры провели программу с конкурсами и танцами, сладкой ватой, аквагримом и подарками. Взрослым жителям Эльмаша напомнили про выборы, которые будут проходить с 18 по 20 сентября. В эти дни уральцам предстоит выбрать новых представителей интересов Свердловской области в Госдуму и Заксобрание.

Теги: Екатеринбург, Эльмаш, Вихарев, Брозовский, Смирнов, бомбоубежище


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