Основатель TikTok Чжан Имин стал богатейшим человеком Азии

43‑летний Чжан Имин - основатель компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, - теперь самый богатый человек Азии. По данным Bloomberg, его состояние превысило 105 млрд долларов - он обошел Гаутама Адани, сообщает "Ъ".

С марта 2019 года капитал Чжан Имина вырос больше чем в восемь раз, а только за последний месяц прибавилось свыше 12 млрд долларов. Такой рост во многом связан с развитием ИИ‑технологий в ByteDance: компания активно продвигает чат‑бота Doubao и сервис для генерации видео Seedance.

Состояние Гаутама Адани, главы Adani Group, раньше доходило до 120 млрд долларов, но потом стало снижаться из‑за роста цен на нефть и падения доходности облигаций. Сейчас у него 104,8 млрд долларов. На третьем месте - Мукеш Амбани из Reliance Industries с 86,9 млрд долларов.

Ранее мировой судья судебного участка № 422 Таганского райсуда Москвы оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за каждое нарушение - соцсеть не выполнила предписание федерального органа власти.