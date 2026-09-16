Задержан адвокат экс-мэра Уфы

Задержан адвокат экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева Марат Самойлов.

О задержании сообщил ТАСС защитник Самойлова Ильшат Аминев. Причины задержания он называть не стал.

Градоначальник стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и получении взятки. Следствие считает, что мэр столицы республики "незаконно отчуждал части земельного участка и гаража, входящих в территорию санатория "Радуга", сумма ущерба превысила 13 млн руб.".

Также Мавлиев якобы организовал сбор денег от рекламных агентств, выигравших торги на право заключения договоров на размещение рекламных конструкций в Уфе, в Фонд социального, культурного и экономического развития на общую сумму более 30 млн руб.