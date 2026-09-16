Сергей Лавров сказал, что Армения должна определиться между ЕАЭС и Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему отношений с Арменией на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Он заявил, что Россия не будет оплачивать подготовку Еревана к членству в Евросоюзе за счет преференций в Евразийском экономическом союзе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если процесс внедрения в армянское законодательство и нормативную практику евростандартов уже начался, то России не хотелось бы оплачивать членство или подготовку к членству в Евросоюзе путем тех огромных преференций, которые Армения получает в Евразийском экономическом союзе", — сказал Лавров.

Он напомнил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет о намерении провести референдум по вступлению в ЕС. При этом, по словам Лаврова, Ереван откладывает голосование до получения реакции Брюсселя и подготовки дорожной карты.

"Это, по-моему, говорит не об очень большом доверии к армянским избирателям и армянскому народу", — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не против выбора армянского народа. Он отметил, что президент Владимир Путин и Никол Пашинян договорились провести отдельную двустороннюю встречу для обсуждения всех вопросов.