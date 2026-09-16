Лавров: В Соединенном Королевстве нарастают центробежные тенденции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Молодежном фестивале в Екатеринбурге высказался о ситуации в Великобритании. Он отметил, что в Соединенном Королевстве нарастают центробежные тенденции, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я не знаю, что будет со страной, которая называется Великобритания. Там сейчас кельты хотят проводить референдум, готовятся Уэльс, Ирландия, Шотландия", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не выступает за исключение Великобритании из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН. При этом министр отметил, что масштаб Британской империи, когда она входила в состав Совбеза при образовании ООН, давно померк.

"Запад и так достаточно широко представлен в СБ ООН. Я бы даже сказал, перепредставлен", — заявил Лавров.

Ранее лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали меморандум о праве на самоопределение. Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что референдум о независимости должен пройти в течение ближайших пяти лет.