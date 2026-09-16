Сергей Лавров: Запад перепредставлен в Совете Безопасности ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на сессии "Новая архитектура мира" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил о несправедливом распределении мест в Совете Безопасности ООН. По его словам, должности в секретариате организации узурпированы странами НАТО, передает корреспондент Накануне.RU.

"А все потому, что должности в секретариате, вот самые основные должности, узурпированы западными странами, странами НАТО. Вся верхушка секретариатская. Это несправедливо, нечестно", — сказал Лавров.

Он отметил, что из 15 членов Совета Безопасности шесть представляют западные страны. Россия выступает за увеличение представительства Азии, Африки и Латинской Америки. Лавров подчеркнул, что Москва поддерживает заявки Индии и Бразилии на постоянное членство.

"Мы не поддержим никаких кандидатур, которые представляют западную группу, коллективный Запад", — заявил министр.

Лавров также напомнил, что Россия внесла резолюцию о реформе Совбеза два года назад, но Запад ее блокирует.