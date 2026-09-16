Запад не беспокоился о целостности Дании, когда обсуждали Гренландию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Екатеринбурге заявил об избирательном подходе Запада к принципу территориальной целостности. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Гренландии, передает корреспондент Накануне.RU.

"Когда зазвучала тема Гренландии, как-то не особенно про территориальную целостность Дании наши западные коллеги беспокоились", — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп поручил составить план присоединения Гренландии. Министр подчеркнул, что западные страны требуют уважать территориальную целостность Украины, но игнорируют этот принцип в других случаях.

"Запад требует уважать только территориальную целостность Украины", — заявил Лавров.