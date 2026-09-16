Сергей Лавров: США навязывают свои правила в сфере искусственного интеллекта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международном молодежном фестивале в Екатеринбурге затронул тему развития искусственного интеллекта. Он заявил, что Вашингтон создает закрытые технологические альянсы. В качестве примера министр привел проект Pax Silica, передает корреспондент Накануне.RU.

"Американцы создали "Пакс Силика", выборочно пригласили некоторые страны. Мы, конечно, следим за этим процессом, хотим понять, как это будет сказываться на высказываниях, которые многие компании, хозяева технологии искусственного интеллекта сейчас делают", — сказал Лавров.

Министр напомнил, что Россия присоединилась к Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, которую создал Китай. По его словам, эта структура носит открытый характер. Лавров подчеркнул, что Pax Silica работает по другому принципу.

Лавров также указал, что вопросы развития искусственного интеллекта следует обсуждать на глобальном уровне без разделения стран по национальным или идеологическим признакам.