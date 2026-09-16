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Фото: Накануне.RU

Зеленский заявил, что выборы на Украине невозможны

Выборы в текущих условиях на Украине невозможны. Об этом заявил Зеленский в интервью CBS News.

Он сказал, что организация избирательного процесса невозможна, а проведение выборов сейчас противоречит нормам конституции и требованиям безопасности. Про свое нахождение на посту президента восьмой год подряд, которое тоже противоречит нормам украинской конституции, он умолчал.

Зеленский напомнил, что миллионы украинцев живут за границей, а шесть регионов вернулись в России, и там украинских выборов заведомо быть не может. Поэтому легитимность таких выборов нельзя обеспечить. Он уверен, что призывы к выборам продиктованы исключительно политическими амбициями. У него же амбиций нет, он думает исключительно о будущем Украины.

Недавно с требованием провести выборы президента выступил экс-министр обороны Михаил Федоров, аргументируя это необходимостью обновления власти. В офисе президента это категорически отвергли, назвав это нереализуемым и незаконным во время военного положения. А Зеленский ранее сказал, что "у украинцев есть свой президент". Фактически он предлагает быть при власти всегда, пока будет военное положение.

Эксперты давно говорят о том, что военный конфликт для Зеленского является способом удержания власти. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, а местная конституция не предполагает продления срока полномочий президента во время военного положения.

Теги: выборы, украина, зеленский


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