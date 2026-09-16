Глава Екатеринбурга открыл новый спортивный комплекс для учеников школы №140

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно открыл новый спортивный комплекс возле школы №140 в Юго-Западном районе. К 50-летнему юбилею учебного заведения город и регион подарил новые площадки, где юные футболисты и баскетболисты будут оттачивать свои навыки.

Футбольное поле с беговыми дорожками, а также универсальная игровая площадка и зона воркаута были построены за счет муниципального бюджета, а баскетбольная - областного. На последней будут заниматься юные спортсмены из клуба "Беркут", которые в прошлом году стали победителями всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет".

"Сегодня 140-я школа делает очередной шаг к новым рекордам. В 2023-24 году мы ремонтировали фасады, спортивный зал, но имея такую огромную территорию глупо было бы не воспользоваться тем, что у школы есть такой земельный участок. Тем более, что потребность в занятиях спортом очень и очень высокая. Я отдельно хотел бы поблагодарить команду "Беркут" за то, что вы продвигаете наш баскетбол, являетесь победителями "КЭС-баскета". С такой тренировочной уличной площадкой, я абсолютно уверен, что новые рекорды не за горами. И для легкоатлетов и для футболистов, и для того, чтобы просто вести здоровый образ жизни сегодня здесь созданы все условия. Я хочу вас поздравить с большим красивым событием, берегите площадку, используйте ее по полной программе. И пусть здесь рождаются новые спортивные звезды и новые рекорды", - сказал Алексей Орлов.

Вместе с директором школы Александрой Журавлевой и юными спортсменами градоначальник перерезал ленточку и сделал первый пас, ознаменовав открытие футбольного стадиона.

Площадки будут доступны не только для учеников школы, но и жителей всего микрорайона. Как рассказала Накануне.RU Александра Журавлева, спортивный клуб в школе существует уже 10 лет и насчитывает шесть видов спорта: футбол, баскетбол, шахматы, каратэ, киокушинкай и волейбол.

"Все началось в 2023 году, когда Александр Валерьевич стоял на нашем крыльце и сказал: "Хорошо бы здесь сделать стадион". И вот, к юбилею школы стадион построен. Мы понимаем, что нам надо продолжать победы, и наш спортивный клуб, пополнится еще одним видом спорта - это футбол. Мы обещаем достичь таких же побед", - добавила директриса.