16 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга открыл новый спортивный комплекс для учеников школы №140

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов торжественно открыл новый спортивный комплекс возле школы №140 в Юго-Западном районе. К 50-летнему юбилею учебного заведения город и регион подарил новые площадки, где юные футболисты и баскетболисты будут оттачивать свои навыки.

Школьники-футболисты из школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Футбольное поле с беговыми дорожками, а также универсальная игровая площадка и зона воркаута были построены за счет муниципального бюджета, а баскетбольная - областного. На последней будут заниматься юные спортсмены из клуба "Беркут", которые в прошлом году стали победителями всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет".

Открытие спортивного комплекса школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Школьники-баскетболисты из школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Школьники-баскетболисты из школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

"Сегодня 140-я школа делает очередной шаг к новым рекордам. В 2023-24 году мы ремонтировали фасады, спортивный зал, но имея такую огромную территорию глупо было бы не воспользоваться тем, что у школы есть такой земельный участок. Тем более, что потребность в занятиях спортом очень и очень высокая. Я отдельно хотел бы поблагодарить команду "Беркут" за то, что вы продвигаете наш баскетбол, являетесь победителями "КЭС-баскета". С такой тренировочной уличной площадкой, я абсолютно уверен, что новые рекорды не за горами. И для легкоатлетов и для футболистов, и для того, чтобы просто вести здоровый образ жизни сегодня здесь созданы все условия. Я хочу вас поздравить с большим красивым событием, берегите площадку, используйте ее по полной программе. И пусть здесь рождаются новые спортивные звезды и новые рекорды", - сказал Алексей Орлов.

Алексей Орлов на открытии спортивного комплекса школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Открытие спортивного комплекса школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Вместе с директором школы Александрой Журавлевой и юными спортсменами градоначальник перерезал ленточку и сделал первый пас, ознаменовав открытие футбольного стадиона.

Алексей Орлов на открытии спортивного комплекса школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов играет в футбол на открытии спортивного комплекса школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Площадки будут доступны не только для учеников школы, но и жителей всего микрорайона. Как рассказала Накануне.RU Александра Журавлева, спортивный клуб в школе существует уже 10 лет и насчитывает шесть видов спорта: футбол, баскетбол, шахматы, каратэ, киокушинкай и волейбол.

Директор школы №140 Екатеринбурга Александра Викторовна(2026)|Фото: Накануне.RU

"Все началось в 2023 году, когда Александр Валерьевич стоял на нашем крыльце и сказал: "Хорошо бы здесь сделать стадион". И вот, к юбилею школы стадион построен. Мы понимаем, что нам надо продолжать победы, и наш спортивный клуб, пополнится еще одним видом спорта - это футбол. Мы обещаем достичь таких же побед", - добавила директриса.

Школьники-футболисты из школы №140 Екатеринбурга(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: Екатеринбург, Орлов, школа №140, спортивный комплекс, баскетбол, футбол, площадка, открытие


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