Освобождены из-под стражи дальнобойщики – фигуранты дела об атаке на военные аэродромы

В Москве освобождены из-под стражи четверо водителей-дальнобойщиков из Челябинска. Им вменяют организацию атак с использованием беспилотников на военные аэродромы в нескольких регионах России.

Мосгорсуд отклонил ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении срока содержания под стражей Андрею Меркурьеву, Александру Зайцеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Речь шла о продлении до 12 октября, пишет "Ъ".

Следствие настаивало на обвинении в перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и теракте, повлекшем причинение значительного ущерба (п. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также в принадлежности к группе, завербованной Службой безопасности Украины.

По данным обвинения, СБУ создала террористическое сообщество для ударов по России, для логистики была набрана группа водителей, которые, маскируя груз под каркасные дома, перевезли дроны с взрывчаткой. 1 июня 2025 г. операторы СБУ дистанционно запустили их с близкого расстояния к аэродромам в рамках операции "Паутина". Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время атаки.

Обвиняемые вину не признали. Их адвокаты настаивают, что это был рядовой коммерческий рейс, а водители не могли знать о содержимом груза.

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение, указав на отсутствие прямых доказательств вины фигурантов и недостаточность косвенных улик для передачи дела в суд. В связи с этим не было продлено и содержание обвиняемых под стражей.