ЕС отверг предложение Канады сплотиться против США и Китая

Европейские лидеры прохладно встретили инициативу канадского премьера Марка Карни создать новый геополитический союз, направленный на противостояние экономическому давлению со стороны США и Китая. Об этом пишет Financial Times.

Идея особого партнерства ЕС и Канады не нашла широкой поддержки в столицах стран Европы, хотя накануне сообщалось, что это воспринято положительно. Однако в последний момент экономические соображения взяли верх: в Брюсселе не хотят давать преференциальный доступ к единому рынку. Канаде предстоит сосредоточиться на реализации уже действующих торговых договоренностей, а не искать новые форматы.

Один из дипломатов отметил, что, несмотря на симпатию к Канаде, предложение не встретило понимания. Также на позицию ЕС сильно влияет фактор президента США Дональда Трампа: страны Прибалтики и некоторые другие, особо полагающиеся на гарантии безопасности НАТО, опасаются раздражать Вашингтон.

Карни же продвигает концепцию Канады как своего рода геополитического щита для Европы, напоминая, что его страна уже демонстрировала готовность к жестким мерам, введя ответные пошлины против США.