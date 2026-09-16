В Перми с 18 по 20 сентября все муниципальные платные парковки будут работать бесплатно

В Перми с 18 по 20 сентября все муниципальные платные парковки будут работать бесплатно, передает корреспондент Накануне.RU.

В МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" сообщили, что с 9.00 до 19.00 18 сентября платные и плоскостные парковки будут функционировать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. Аналогично парковки будут работать 19 и 20 сентября.

С 21 сентября парковки вернутся к обычному режиму работы.

Отмечается, что так гражданам будет удобнее посетить избирательные участки в ходе выборов депутатов в Государственную думу, региональное законодательное собрание, Пермскую городскую думу.