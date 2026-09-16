Ушел из жизни доцент факультета журналистики в УрФУ Рафаиль Исхаков

Ушел из жизни преподаватель, доцент факультета журналистики в УрФУ, кандидат филологических наук Рафаиль Исхаков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

Причины смерти не сообщаются. Прощание с Рафаилем Лутфулловичем пройдет 19 сентября в 11.00 на Широкореченском кладбище. Для всех желающих проститься у корпуса УрФУ на пр. Ленина, 51 будет организован сбор.

Рафаиль Лутфуллович Исхаков родился 6 апреля 1954 года в пос. Первомайский в Башкортостане. Он закончил УрГУ в 1976 году по направлению журналистика, после чего проходил службу в политотделе УВД Свердлооблисполкома и работал в комсомольских органах, в том числе Свердловском обкоме ВЛКСМ.

С 1985-го по 1992 годы работал по специальности в газетах "На смену!", "Уральский рабочий", "Рабочее слово" и в Средне-Уральском книжном издательстве. До 1994 года занимал должность исполнительного директора информационно-аналитического центра администрации Екатеринбурга, после чего решил посветить себя обучению будущих журналистов.

До 2011 года он преподавал в УрГУ на кафедре периодической печати, после стал доцентом кафедры периодической печати и сетевых изданий уже в УрФУ, где преподавал спортивную и этническую журналистику, а также социологию журналистики.

За свою жизнь Рафаиль Лутфуллович успел опубликовать пять книг и 83 научные статьи, стать зампредседателя Екатеринбургского регионального общества татарской и башкирской культуры, членом правления Конгресса татар Свердловской области и получить почетные грамоты Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Накануне.RU приносит соболезнования близким, родным, коллегам и студентам Рафаиля Исхакова.