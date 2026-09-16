18 Сентября 2026
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Фото: скриншот с трансляции Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

Сергей Лавров: Фестиваль в Екатеринбурге внесет вклад в благополучие человечества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге. Он отметил, что такие форумы помогают молодым людям из разных стран свободно обсуждать волнующие проблемы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Такие форумы, когда молодые люди собираются и свободно, открыто обсуждают волнующие проблемы, очень и очень полезны. Нынешний фестиваль внесет свой вклад в продвижение дела благосостояния всего человечества", — сказал Лавров.

Министр рассказал о гуманитарных проектах России. Среди них — Игры будущего, которые объединяют киберспорт и классические дисциплины. Международный песенный конкурс "Интервидение" прошел в России, следующий примет Саудовская Аравия. Развиваются Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" и фестиваль "Таврида арт". Международная премия "Мы вместе" поддерживает социально значимые проекты.

Лавров напомнил, что в России обучается около 400 тысяч иностранных граждан. Правительство ввело новый механизм грантовой поддержки талантливых иностранных абитуриентов. Министр призвал выпускников рассказывать о своих впечатлениях дома.

"Мы всегда уделяли большое внимание созданию условий для общения российской молодежи со сверстниками", — сказал Лавров. Он отметил, что Россия ежегодно проводит олимпиады, чемпионаты профессионального мастерства и слеты. Центральным мероприятием в области науки стал конгресс молодых ученых.

Теги: Лавров, молодежь, образование, фестиваль молодежи


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