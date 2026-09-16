В России награждён командир корвета "Сообразительный" - предотвратил провокацию Дании

Министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета "Сообразительный". Повод – грамотные и решительные действия при предотвращении провокации вертолётом ВВС Дании в Балтийском море.

Наградой стала медаль "За боевые отличия". В 14.22 14 сентября корвет "Сообразительный" Балтийского флота выполнял задачи в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря.

Он обнаружил воздушную цель, которую идентифицировал как вертолёт типа Fennec ВВС Дании. Тот сближался с российским боевым кораблем и на вызовы по международному каналу не отвечал. Для предотвращения провокации датского вертолёта командир корвета принял решение выпустить две красные сигнальные световые ракеты, после чего вертолёт покинул район нахождения российского боевого корабля, сообщает Минобороны России.