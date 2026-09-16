16 Сентября 2026
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Общество Свердловская область Челябинская область Пермский край
Фото: пресс-центр &quot;Россети Урал&quot;

"Россети Урал" с начала года выявили 235 тысяч незаконных подвесов линий связи провайдеров

С начала 2026 года сотрудники компании "Россети Урал" обнаружили свыше 235 тысяч случаев незаконного подвешивания волоконно-оптических линий связи на линиях электропередач в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае.

Более двухсот операторов уже соблюдают законодательство и тесно сотрудничают с "Россети Урал". Тем не менее, в некоторых регионах, где работает компания, все еще существуют провайдеры, чьи отношения с "Россети Урал" пока не оформлены в виде нормативных правовых актов.

Чтобы законно разместить ВОЛС на электросетевых объектах "Россети Урал", операторам связи необходимо выполнить следующее:

  • Подать запрос на выдачу технических условий (ТУ), направив обращение в АО "Россети Цифра" на почту info@rosseti.digital;
  • При наличии технической возможности размещения ВОЛС на воздушных линиях электропередачи заключить договор оказания услуг доступа к электросетевым объектам для целей строительства, размещения и эксплуатации средств связи, в составе которого выдаются утвержденные ТУ на запрошенный участок;
  • На основании полученных технических условий разработать рабочую документацию с обязательным расчетом дополнительной нагрузки на опоры и согласовать её с "Россети Урал";
  • Согласовать план производства работ с производственным отделением электросетевой компании, на территории которого будут выполнятся работы;
  • Подать заявку на получение допуска в строгом соответствии с правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок;
  • Выполнить строительно-монтажные работы по размещению ВОЛС на электросетевых объектах. После их завершения необходимо подготовить исполнительную документацию и передать её в "Россети Урал";
  • Осуществить выезд на построенный объект с представителем электросетевой компании и составить акт сдачи-приемки работ;
  • Включить в договор размещения перечень фактически задействованного электросетевого имущества.

Специалисты "Россети Урал" активно участвуют в создании современной цифровой инфраструктуры, которая существенно улучшает качество жизни и комфорт населения, а также способствует развитию регионов. Однако они предупреждают, что незаконные подвесы волоконно-оптических линий связи могут вызвать технологические сбои, привести к отключению электричества и создать опасность для жизни и здоровья людей.

Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ и техническое обслуживание электросетевой инфраструктуры. Поддержание в надлежащем состоянии энергообъектов напрямую влияет на надежное электроснабжение потребителей Урала и Прикамья.

Теги: Россети Урал, волс, лэп


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