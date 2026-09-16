В Екатеринбурге ужесточат правила парковки электросамокатов

Власти Екатеринбурга намерены ужесточить правила парковки кикшеринговых электросамокатов. Вопрос вынесен на общественные обсуждения, которые продлятся до 29 сентября текущего года.

Согласно новым правилам, СИМ больше нельзя будет оставлять на вело- и велопешеходных дорожках и на тротуарах шириной менее 1,5 м.. Парковка должна располагаться не менее чем за 20 м. от остановок общественного транспорта, не ближе 25 м. от памятников, монументов и воинских захоронений. Запрещено оставлять самокат и в арках зданий, клумбах, цветниках, на газонах, придомовых территориях и в зонах возможного схода снега.

Правила распространяются и на социальные объекты - допускается оставить СИМ не ближе 20 м. от входа в школы, больницы, детские сады и других учреждений.

Помимо этого, правила касаются и состояния самого электросамоката - он должен стоять строго на колесах, параллельно стойке крепления или разметке не мнее в 0,6 м. от стен и краев сооружений. При этом, не допускается перекрытие транспортом запасных выходов, пандусов и лестниц.

Внести свои замечания горожане могут вплоть до 29 сентября. В случае, если поправки будут приняты, новые правила вступят в силу с 1 марта следующего года.