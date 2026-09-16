В Европе собрались ограничить свободный доступ детей в соцсети

В Европе могут ограничить свободный доступ детей в соцсети. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По её словам, дети до 15 лет не смогут заводить аккаунты в соцсетях без наблюдения старших. Кроме того, для этой категории детей будет установлен лимит на пользование соцсетями до часа в сутки, пишет "Интерфакс".

Подобные вопросы время от времени поднимают и в России, и на самом высоком уровне. В декабре 2021 г. журналист из Тобольска Шамиль Гулиев спросил президента Владимира Путина о регистрации в соцсетях по паспорту. Путин в ответ сказал о необходимости найти "золотую середину". Гулиева же высмеяли за такой вопрос.

Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что периодически высказываемая идея сделать вход в интернет только идентифицированным пользователем является очевидной хорошей и неправильной идеей. Она хороша лишь тем, что преследует благую цель, но её результаты ни к чему хорошему не приведут.