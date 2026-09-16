Российские банки плавно повышают ставки по долгосрочным вкладам клиентов

На фоне того, что Банк России на последнем заседании сохранил ключевую ставку без изменений, участники рынка начали повышать доходность по долгосрочным вкладам. Например, ВТБ с 16 сентября улучшил условия по рублёвым вкладам сроком до полутора лет для различных категорий клиентов, включая клиентов экс-Почта банка. По индикативным ставкам Банка России, рассчитанным на основе данных десяти крупнейших розничных банков, в первой декаде сентября 2026 года средние максимальные ставки по вкладам на сроки до года выросли.

Индекс вкладов маркетплейса «Финуслуги», который рассчитывается на основе данных 20 крупнейших банков по объёму розничного депозитного портфеля, показал иную динамику. В период с 24 июля по 11 сентября 2026 года снизилась доходность только по вкладам сроком от двух лет и выше, тогда как ставки на срок от трёх месяцев до полутора лет несколько выросли.

Банки объясняют повышение ставок стремлением поддержать клиентов, которые продолжают копить «вдолгую». «Сейчас оптимальная стратегия — зафиксировать ещё высокую ставку по сбережениям на длительные сроки и не зависеть от дальнейших колебаний на рынке», — считает заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

По расчётам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по размеру депозитного портфеля на 11 сентября 2026 года на срок три месяца составила 13,41% годовых. По расчётам «РБК Инвестиций», средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков по размеру депозитного портфеля на 11 сентября 2026 года на срок три месяца составила 13,41% годовых. По данным портала «Банки.ру», за последнюю неделю августа 2026 года условия по вкладам улучшили 15 банков — в среднем ставки выросли примерно на 0,3 процентного пункта в преддверии сентябрьского заседания Банка России.

По прогнозу ВТБ, озвученном ранее на ВЭФ-2026, объём привлечённых средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей, а в 2027 году темпы роста могут сохраниться на текущем уровне. Эксперты расходятся в оценках дальнейшей траектории ключевой ставки. Реалистичным ориентиром к концу 2026 года называют диапазон 13,5–14% годовых — точнее динамика прояснится после того, как в начале октября станут известны параметры федерального бюджета.