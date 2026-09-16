Россельхознадзор распорядился изъять и уничтожить партию ветеринарной вакцины "Мультикан-8"

Россельхознадзор 11 сентября 2026 года выпустил приказ № 1163, которым обязал изъять из обращения и уничтожить лекарственный препарат для ветеринарного применения "Мультикан-8" серии 20 со сроком годности до января 2028 года. Производитель вакцины - российская компания ООО "Ветбиохим", пишет ТАСС.

Компания должна сама организовать изъятие и уничтожение указанной серии препарата. После этого производитель обязан предоставить в Россельхознадзор документы об уничтожении в срок, который устанавливает законодательство.

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