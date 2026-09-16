16 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени мужчину обвиняют в убийстве своего друга, тело которого обнаружено после пожара

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

13 сентября 2026 года произошел пожар в одной из квартир дома по улице Бабарынка в городе Тюмени. В ходе тушения пожара обнаружено тело 49-летнего мужчины. Согласно заключению эксперта, его смерть носит криминальный характер.

Установлен и задержан житель города Тюмени, причастный к совершению указанного убийства. Им оказался 56-летний друг убитого.

В настоящее время следователем СК России ему предъявлено обвинение в совершении убийства знакомого. В ходе допроса мужчина рассказал об обстоятельствах преступления.

По версии следствия, 12 сентября 2026 года 56-летний обвиняемый распивал спиртные напитки совместно с 49-летним знакомым в квартире дома, расположенного по улице Бабарынка в городе Тюмени. На фоне употребления алкоголя между мужчинами произошел конфликт, возникший из-за малозначительного повода. Злоумышленник нанес хозяину квартиры многочисленные удары, в том числе табуретом по голове и телу, сдавил шею, после чего скрылся. От полученных повреждений последний скончался.

На следующий день он вернулся в квартиру, где находилось тело потерпевшего, поджег помещение, запер входную дверь на ключ и вновь скрылся с места происшествия.

В ближайшее время следователь СК России выступит перед судом с ходатайством об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения
под стражу.

Теги: подозреваемый, обвинение, убийство, пожар


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