Мария Захарова: Западная Европа провалила задачу обеспечения безопасности на континенте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западная Европа не смогла обеспечить безопасность на европейском континенте. По ее словам, вместо надежных гарантий безопасности западные страны привели ситуацию к открытому конфликту. Об этом она рассказала на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

"Они свою задачу по обеспечению безопасности провалили. Они не то, что не смогли обеспечить безопасность, они все привели к открытому противостоянию, горячей фазе конфликта", — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что ситуация с безопасностью на европейском континенте теперь должна рассматриваться через призму евразийского подхода, а не через евроатлантический курс. Захарова отметила, что Западная Европа на протяжении десятилетий считала себя вправе диктовать свою волю всему евразийскому пространству.

"Именно Западная Европа привела дело на нашем общем континенте к открытому конфликту", — добавила она.