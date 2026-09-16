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Фото: скриншот с трансляции Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге

Мария Захарова рассказала, как Лондон придумал провокацию в Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге рассказала о причинах появления фейка о событиях в Буче. По ее словам, этот информационный вброс стал инструментом в борьбе за ресурсы, которыми обладает Россия. Она отметила, что силой страну не взять, поэтому против нее используют ложь, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из самых монструозных фейков последнего времени — это фейк о событиях в Буче. Захарова напомнила, что весной 2022 года Россия и Украина начали переговоры. После визита тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев украинская сторона остановила переговорный процесс. "Тогда была придумана провокация в Буче, чтобы "объяснить" европейской аудитории, почему прерван переговорный процесс", — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что даже списков погибших, о которых говорили западные СМИ, не существует, а генеральный секретарь ООН не ответил ни на одно из обращений России с требованием предоставить имена за 4,5 года.

Мария Захарова сообщила, что 17 сентября председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представит первые результаты независимого расследования событий в Буче.

Захарова добавила, что 22 сентября в Москве пройдет международный форум по фактчекингу "Диалог о фейках 4.0", в котором примут участие эксперты из более чем 80 стран. Также она отметила, что Международная ассоциация по фактчекингу сейчас объединяет 130 экспертов из нескольких десятков стран.

Теги: Захарова, Буча, фейки, фактчекинг, Максим Григорьев


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Ранее 15.09.2026 16:36 Мск Мария Захарова в Екатеринбурге анонсировала доклад о фальсификации событий в Буче

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