Мария Захарова: Искусственный интеллект станет благом или катастрофой в зависимости от самого человека

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на открытом диалоге "Дипломатия, доверие и факты в эпоху искусственного интеллекта" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она ответила на главный вопрос, который задают люди разных возрастов и профессий, о том, несет ли искусственный интеллект добро или зло. По ее словам, ответ зависит от того, как человек распорядится новой технологией, передает корреспондент Накануне.RU.

Захарова привела цитату академика Дмитрия Лихачева из интервью 1989 года, в котором тот предупреждал об опасности одностороннего развития техники. Лихачев говорил, что приоритет технического прогресса над духовной культурой ведет к росту агрессивности и утрате человечности.

"Технику надо развивать, это ответ на многие вызовы. Но если это будет исключительная цель и задача человечества, тогда человечество перестанет чувствовать боль, которая порой необходима для того, чтобы мы не превратились сами в камень", — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что человек, который перестанет развиваться сам и сосредоточится только на комфорте, утратит способность сопереживать и задаваться вопросом о смысле развития.