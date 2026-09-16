Российская водка впервые добралась до Парагвая

В 2026 году Россия отправила в Парагвай почти 7,5 тонны водки - стоимость партии превысила 13 тысяч долларов. Как сообщает "Агроэкспорт", раньше водку из России в эту страну не поставляли. При этом экспорт агропромышленной продукции в Парагвай не вели с 2022 года - тогда туда везли семена подсолнечника и овсяные хлопья.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за первые восемь месяцев 2026 года в России выпустили 39,64 млн декалитров водки - это на 12,1 % меньше, чем за тот же период 2025 года. Всего за январь - август производство алкоголя снизилось на 7,2 % и достигло 684,1 млн декалитров. Сильнее всего упало производство слабоалкогольных напитков. В ведомстве связывают сокращение выпуска со снижением спроса.