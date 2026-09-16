В Нижневартовском районе обнаружили останки жителя деревни Вата, пропавшего без вести

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проводится проверка по факту обнаружения человеческих останков. Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по ХМАО – Югре.

15 сентября 2026 года в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Высокий города Мегиона. Она сообщила, что в лесной зоне в районе деревни Вата Нижневартовского района найдены человеческие останки.

Следователь осмотрел место происшествия. Там были обнаружены фрагменты одежды и документы, содержащие сведения о жителе деревни Вата, который ранее пропал без вести. По факту его безвестного исчезновения следственными органами СК России по ХМАО – Югре расследовалось уголовное дело.

В настоящее время по обнаруженным останкам назначены генетическая и судебно-медицинская экспертизы. После проведения необходимых следственных действий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение.