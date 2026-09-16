Мурашко: В России потребляют вчетверо больше сахара, чем рекомендовано

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступил в Екатеринбурге на Международном фестивале молодёжи. Он прочитал лекцию "Здоровье нации: как наука и технологии двигают современную медицину".

Начал он с мировой статистики: часто количество потребляемых человеком калорий выше его потребностей, и в мире 2,5 млрд человек имеют избыточный вес, при это есть много голодающих. В контексте этой ситуации министр привёл информацию о том, что в России нутрициологи должны теперь должны получать медицинское образование, потому что подчас их рекомендации весьма плохи.

Министр сообщил, что одной из особенностей питания россиян является то, что потребление сахара в России вчетверо больше рекомендуемых норм. Говоря об этом шире, он отдельно сообщил о необходимости формирования определённых пищевых привычек и важности дефицита калорий для похудения.

Интервальное голодание имеет меньший эффект для снижения веса, нежели умеренный дефицит калорий, считает Мурашко. Отдельно он отметил, что ультраобработка продуктов ведёт к большему потреблению калорий (+508 в сутки) и росту веса (+0,9 кг за две недели).

"Питание – куда больше, чем выбор человека. Оно может определять судьбу ещё до рождения", - сказал Михаил Мурашко.

Отдельно министр отметил, что в России снижается потребление табака и алкоголя, и хорошо бы, чтобы то же самое случилось бы с вейпами.

Михаил Мурашко добавил, что каждый медик умеет дополнять свою работу искусственным интеллектом.