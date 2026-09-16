Сотрудники "Салым Петролеум Девелопмент" стали героями спецпроекта о вахтовиках

16 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Салым Петролеум Девелопмент&quot;

Сотрудники "Салым Петролеум Девелопмент" стали героями спецпроекта о вахтовиках

Каждый пятый россиянин готов работать вахтовым методом, из них почти 32% согласны уезжать на 1-2 месяца, по данным опроса сервиса "Авито Работа". В топ-20 регионов по популярности вахтового формата работы стабильно входит Ханты-Мансийский автономный округ. Чтобы понять, почему стандартная пятидневка теряет популярность, "Комсомольская правда — Югра" поговорила с сотрудниками "Салым Петролеум Девелопмент". Сегодня на объектах компании в ХМАО работает более 5 тысяч вахтовиков.

В спецпроекте "ВАХТА vs ОФИС" приняли участие специалисты Салымской группы месторождений. Они ценят работу на удаленных объектах за удобный график, высокую зарплату и быстрый карьерный рост.

"В свободное время я полностью посвящаю себя семье и быту. В офисе за два дня невозможно успеть все: детские кружки, секции, поездки на каникулы. Вахтовый график позволяет спокойно заниматься своими делами, не думая о внезапных вызовах на работу. Сменщик всегда на страже моего отдыха!" — говорит Александр Шихматов, руководитель службы по культуре безопасного производства "Салым Петролеум Девелопмент".

(2026)|Фото: пресс-служба "Салым Петролеум Девелопмент"

(2026)|Фото: пресс-служба "Салым Петролеум Девелопмент"

Его коллега Ольга Шершень делится своими впечатлениями о работе на севере: "Я думала, что вахта — это тяжелый труд в морозных условиях: вагончики, отсутствие комфорта, скудное питание. Но здесь есть современные общежития, тренажерные залы, стадион и уличные площадки. Вагончики тоже есть, но это комфортные вагон-дома и офисы".

Для тех, кто хочет сменить работу, но боится сделать первый шаг, в спецпроекте есть тест. Пять простых вопросов помогут оценить готовность к вахте. Тест и другие истории нефтяников доступны на сайте "Комсомольской правды — Югра".

Теги: вахтовики, спецпроект, Салым Петролеум Девелопмент


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети