Сергей Иванов анонсировал международный конкурс президентских грантов

Генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов на выступлении "Экономика внимания" в Екатеринбурге объявил о запуске международного конкурса президентских грантов. Прием заявок открывается 1 октября. Об этом он сообщил участникам Международного фестиваля молодежи, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 1 октября эта программа распространяется на весь мир, объявляется международный конкурс президентских грантов", — сказал Сергей Иванов. Программа президентских грантов ранее действовала для жителей России. Теперь участвовать в конкурсе смогут граждане всех стран. Иванов призвал аудиторию подавать заявки на конкурс. "Жители всех стран, вы в том числе, пожалуйста, принимайте участие в этой программе, представляйте на конкурс ваши работы", — добавил генеральный директор RUTUBE.

Конкурс включает три направления: одно из них связано с созданием научно-популярного и просветительского контента; второе направление посвящено охране дикой природы; третье касается поддержки пациентских, родительских и врачебных сообществ. Размер гранта для физических лиц достигает 3 млн рублей, для юридических — 5 млн рублей. Прием заявок начнется 1 октября, а результаты объявят в конце ноября.