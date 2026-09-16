RUTUBE не продвигает контент, созданный нейросетями

Генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов на открытом диалоге с молодежью в Екатеринбурге назвал низкокачественный контент, созданный нейросетями, большим вызовом для платформы. По его словам, RUTUBE борется с такими роликами через пользовательские метрики, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если контент создан нейросетью, люди его плохо смотрят, малое количество просмотров, низкий коэффициент досматриваемости. Контент при помощи наших лент не продвигаем", — сказал Иванов.

Он добавил, что искусственный интеллект позволяет генерировать и качественный контент. Иванов рассказал, что сам еженедельно создает для себя подкасты на базе научных работ при помощи нейросетей. Платформа поощряет такой контент, если он набирает высокие пользовательские метрики. По его словам, подобный подход работает и у других платформ.