Сергей Иванов заявил, что на RUTUBE нет пиратского контента

Генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов на открытом диалоге в Екатеринбурге заявил, что платформа работает строго по российскому законодательству. По его словам, RUTUBE удаляет контент по обращениям правообладателей, передает корреспондент Накануне.RU.

"К нам приходит правообладатель и говорит, что он зарегистрирован в России и у него есть права. Мы говорим — да, конечно, этот контент человек загрузил неправильно, поэтому мы этот контент удаляем. На RUTUBE нет пиратского контента, мы действуем строго по закону нашей страны", — сказал Иванов.

Он отметил, что RUTUBE является платформой пользовательского видео, и авторы загружают на нее разнообразный контент. Ответственность за нарушение авторских прав лежит на пользователях. При этом западные правообладатели до сих пор не обращались к администрации платформы с претензиями.