Директор RUTUBE — о дефиците внимания и алгоритмах видеосервисов

Генеральный директор RUTUBE Сергей Иванов провел открытый диалог "Экономика внимания: от короткого ролика до большого экрана" в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Он рассказал, что за внимание человека конкурируют сегодня видеосервисы, игры, кинотеатры и искусственный интеллект. По его словам, у каждого человека есть четыре-шесть свободных часов в сутки, и этот ресурс нельзя нарастить или отложить, а также поделился своим мнением о YouTube, передает корреспондент Накануне.RU.

Сергей Иванов объяснил на своей лекции, что видеосервисы решают две задачи: первая состоит в показе того, что зритель уже хочет посмотреть, вторая — в подборе контента для тех, кто не знает, чего хочет. После 2017 года платформы сосредоточились на второй задаче, и сейчас она занимает больше половины времени. Короткие видео помогают системе рекомендаций собирать данные о пользователе, поскольку зритель постоянно взаимодействует с экраном. "Внимание производим мы с вами, каждый из нас является генератором внимания, и у этого базового актива есть уникальные свойства, его нельзя нарастить и нельзя вернуть", — сказал Иванов.

Иванов сравнил потребление контента с едой. Глубокий контент и книги он назвал правильной пищей, развлекательные ролики — фастфудом. Суперфудом он считает искусственный интеллект. По его словам, четыре крупные IT-компании планировали инвестировать в это направление около 700 млрд долларов, что превышает вложения в добычу нефти и газа. При этом изобилие информации порождает дефицит внимания. Эту мысль он назвал главной для аудитории. "То, чему вы уделите внимание, от этого будет зависеть тот мир, который вы построите вокруг себя", — сказал генеральный директор RUTUBE.

Также Сергей Иванов прокомментировал блокировку YouTube в России. Он отказался комментировать само решение, сославшись на свою роль руководителя технологической платформы, но напомнил, что YouTube еще в 2017-2018 годах сообщал о преобладании пассивного смотрения на своей платформе. По его словам, именно система рекомендаций этой платформы наиболее ярко реализует задачу подбора контента для зрителя, который не знает, чего хочет. Иванов предложил аудитории самостоятельно оценить, насколько работа таких систем отвечает стратегиям их жизни.