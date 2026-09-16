На дороге "Екатеринбург — Серов" грузовик чуть не вылетел с моста

На 202-м километре автодороги "Екатеринбург — Серов" в Кушвинском районе грузовик попал в ДТП, чуть не вылетев с моста. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Авария произошла 15 сентября около 20.45. По предварительным данным, водитель - житель Серова 1993 г.р. двигался в сторону Екатеринбурга и выехал на участок, где велись дорожные работы. Из-за высокой скорости мужчина не справился с управлением и врезался в бетонные и металлические ограждения. Грузовик с полуприцепом остановился на мостовом сооружении через реку Тура, частично заняв проезжую часть.

Транспортное средство получило механические повреждения. Сначала водитель отказался от оказания медицинской помощи, но на следующий день все же обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.

В отношении водителя инспекторы составили административный материал по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений. Разбирательство по данному факту продолжается.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными в местах проведения дорожных работ и выбирать безопасную скорость движения.