Чайковский городской суд изменил формулировку увольнения экс-главы местного муниципалитета Юрия Вострикова

Чайковский городской суд изменил формулировку увольнения экс-главы местного муниципалитета Юрия Вострикова. Новая формулировка — "в связи с утратой доверия", сообщает "Ъ".

Постановление суда вынесено 15 сентября, мотивировочная часть пока не опубликована.

Юрий Востриков впервые возглавил Чайковское городское поселение в 2005 году, одержав победу на прямых выборах. В 2008 году Востриков переизбрался на второй срок, а в 2014-м возглавил Чайковский муниципальный район. На этой должности он курировал объединение поселений в единый городской округ. После этого, в 2018 году, местные депутаты выбрали Юрия Вострикова руководителем реорганизованного муниципалитета. На этом посту он работал до 2023 года.

В конце 2024 года прокуратура обратилась в Чайковский суд, требуя взыскать с бывшего главы муниципалитета выплаченные ему премии в размере 920 тыс. руб. В январе 2025 года первая инстанция отказала в удовлетворении требований прокуратуры, позже это решение оставил в силе краевой суд. В октябре 2025 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Пермского края и направил иск о взыскании премий на новое рассмотрение.