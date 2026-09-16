В России утверждены пожизненные сроки осуждённым за теракт на Керченском мосту

В России военный суд оставил без изменения приговор о пожизненных сроках осуждённым за теракт на Керченском мосту.

Об этом сказано в материалах судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС.

Среди осужденных:

Олег Антипов – владелец транспортной компании, фура которой взорвалась на Крымском мосту;

Дмитрий Тяжелых – предприниматель, сдавал в аренду виртуальные сим-карты, которыми воспользовались организаторы теракта;

Артур Терчанян* – водитель фуры, пригнавший ее из Грузии в российский Армавир;

Роман Соломко* – фермер из Херсона, заказавший из Грузии доставку полиэтилена;

Владимир Злоб – фермер, деловой партнер Соломко;

Александр Былин – директор ООО "Экстра", которое должно было получить груз;

Артем и Георгий Азатьян – предоставили и оформили в Армавире место для хранения груза после его прибытия из Грузии и перед отправкой в Крым.

*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга