В России утверждены пожизненные сроки осуждённым за теракт на Керченском мосту
В России военный суд оставил без изменения приговор о пожизненных сроках осуждённым за теракт на Керченском мосту.
Об этом сказано в материалах судебного заседания, с которыми ознакомился ТАСС.
Среди осужденных:
Олег Антипов – владелец транспортной компании, фура которой взорвалась на Крымском мосту;
Дмитрий Тяжелых – предприниматель, сдавал в аренду виртуальные сим-карты, которыми воспользовались организаторы теракта;
Артур Терчанян* – водитель фуры, пригнавший ее из Грузии в российский Армавир;
Роман Соломко* – фермер из Херсона, заказавший из Грузии доставку полиэтилена;
Владимир Злоб – фермер, деловой партнер Соломко;
Александр Былин – директор ООО "Экстра", которое должно было получить груз;
Артем и Георгий Азатьян – предоставили и оформили в Армавире место для хранения груза после его прибытия из Грузии и перед отправкой в Крым.
*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга