В Екатеринбурге завершили благоустройство привокзальной площади "Кольцово"

В Екатеринбурге открыли обновленную привокзальную площадь аэропорта "Кольцово". Завершить работы было решено к Международному фестивалю молодежи, который стартовал в уральской столице 11 сентября, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сердцем площади стала детская площадка с горкой, различными качелями и специальным напольным покрытием. Установили ее перед терминалом В. На всей территории благоустройства сотрудники аэропорта – участники корпоративного молодежного сообщества Кольцово "Своя высота" разбили газоны, высадили кустарники и подсыпали газоны мульчей. Появились здесь и крупномерные деревья.

В пешеходной зоне специалисты установили скамейки, городские качели, а также оборудовали ландшафтное освещение, которое создаст особую уютную атмосферу.

Общая площадь благоустройства превысила 11 тыс. кв.м.. Кроме того, был переложен асфальт на значительной части парковочных зон перед аэровокзалом.

Напомним, что до этого в зале ожидания вылетов в терминале внутренних авиалиний открылась зона с игровыми консолями "Играй. Отдыхай. Летай", где юные пассажиры могут провести время в ожидании рейса.