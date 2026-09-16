Минтранс показал новый дорожный знак для стоянки многодетных семей

Министерство транспорта России показало на Международном фестивале молодежи новый дорожный знак, который выделит парковочные места для многодетных семей, сообщила пресс-служба ведомства.

Знак выглядит как синий квадрат с белой буквой "P", а в правом нижнем углу - схематичное изображение семьи с тремя детьми. Под основным знаком крепится дополнительная табличка с тем же символом.

Дизайн выбирали голосованием. В июле Минтранс предложил подписчикам семь вариантов и спросил, какой им больше нравится. В опросе приняли участие почти четыре тысячи человек, и первый вариант набрал больше всего голосов - 46%. Именно его и разместили в центральной зоне экспозиции министерства на фестивале. Первый замминистра транспорта Константин Пашков лично представил знак вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Сейчас Минтранс дорабатывает правила дорожного движения. Следующим шагом станут изменения в соответствующий ГОСТ. После этого знак появится на улицах по всей стране и станет частью проекта по созданию удобной городской среды для семей, пояснили в ведомстве.