В Уфе жертва нападения ученицы с ножом сменит школу

В Уфе девочка, пострадавшая при нападении на неё вооружённой ножом 16-летней школьницы, и её брат будут переведены в другое учебное заведение.

"Мы отработали, детей перевели в другую школу, съездили с матерью (детей) посмотрели школу, пообщались со специалистами. Со следующей недели, когда выйдут (из больницы), братишка и сестрёнка пойдут в школу", - сказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Башкортостане Ольга Панчихина.

17 августа 2026 г. в одной из квартир в Уфе 16-летняя девушка ударила ножом двух сестер 9 и 16 лет. После совершения преступления нападавшая скрылась, но позже была задержана. 10-летний брат пострадавших смог сбежать от вооруженной ножом школьницы и позвать на помощь соседей.