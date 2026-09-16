Власти снова продлили запрет на вывоз дизеля за рубеж - до конца октября

Правительство РФ продлило до конца октября 2026 года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом сообщили источники "Ведомостей" по итогам совещания у вице‑премьера Александра Новака 14 сентября; в РБК подтвердили продление ограничений еще на месяц.

Мера связана с перебоями поставок топлива - проблемы затронули около 80 регионов. Цель запрета - обеспечить внутренний рынок. В Минэнерго уточняют, что решения принимают с учетом производства, запасов и спроса.

Запрет действует с сентября 2025 года: сначала он касался части НПЗ и трейдеров, в июле 2026 года его распространили на всех производителей. Из‑под ограничений вывели поставки по международным соглашениям и гуманитарный экспорт. Параллельно до 31 января 2027 года действует запрет на экспорт бензина.

Среди других мер - запрет на вывоз авиакеросина, разрешение НПЗ продавать бензин Евро‑3 до конца года, импорт энергоресурсов, выпуск топлива классов Евро‑2, Евро‑3 и Евро‑4. Президент подписал закон об обеспечении рынка топливом, в том числе разрешающий смешивать прямогонный бензин с другими компонентами.

Новак отмечал, что меры работают: в ряде регионов ограничения снимают, растет число работающих АЗС, очереди сокращаются. При этом экспорт дизеля могут возобновить, когда сформируются достаточные запасы, - сейчас в Минэнерго считают запрет целесообразным.

Ранее Американские нефтяные гиганты признали начало глобального дефицита топлива, мировые резервы истощаются уже полгода, а диверсия на саудовском нефтепроводе в обход Ормузского пролива дополнительно вывела из оборота 2,5 млн баррелей в сутки. Глава Chevron Майк Вирт заявил, что привычные инструменты сдерживания цен исчерпаны и предпосылок для улучшения нет.