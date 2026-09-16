Школьники жалуются на ИИ-ролики о Великой Отечественной войне

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина разместила около десятка отзывов школьников про то, как на "Разговорах о важном" (РОВ) им показали ролики о Великой Отечественной войне, сгенерированные нейросетью. Подростки пишут, что на это уже противно смотреть.

"Нам сегодня пытались рассказать про Рихарда Зорге. Но там настолько отвратительно мультик сделан, что обидно становится. Что, для исторических личностей жалеют денег на нормальных аниматор, которые нарисуют красиво, а не бездушная машина?" - говорится в одном из писем.

"Я без понятия, как начал рушиться хороший уровень этого урока. Как по мне, это было очень резко и суперглупо, это уже прям сатира", - говорится в другом письме о РОВ.

Мизулина поддержала школьников.

"Некоторые пишут, что в классе просто смеялись. Другие же говорят о том, что устали от бесконечного количества видео повсюду, сгенерированных ИИ. В видео - бездушный текст, явно составленный нейросетью на основе источников из сети, мертвый закадровый голос, странный видеоряд, в котором Зорге вообще представлен в образе некого Джеймса Бонда", - пишет сама Мизулина.

Она не исключает, что создатели контента вообще не в курсе, кто такой Зорге. А ей обидно, потому что "фальшь и халтуру молодежь чует за версту".

Ранее генеральный директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров высказал мнение, что РОВ превратились в формализм.