Жителя Североуральска оштрафовали за нападение на полицейских в супермаркете

Североуральский городской суд вынес приговор местному жителю Максиму Нуссу, напавшему на сотрудников полиции в одном из местных магазинов. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 июля текущего года. Нусс, будучи пьяным, стал агрессивно себя вести: нарушал общественный порядок и матерился при покупателях. В этот момент в магазин зашли участковый уполномоченный полиции и полицейский отделения патрульно-постовой службы полиции, которые сделали замечание Нуссу. Когда осужденный их проигнорировал, правоохранители предупредили его об административной ответственности. В ответ же Нусс схватил одного из полицейских за форму и нанес головой удар в область лица последнего, сломав тому передний верхний зуб и разбив губу.

Дебошира доставили в отдел полиции, но при выходе из служебного автомобиля он все еще продолжал буянить. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, Нусс ударил полицейского отделения патрульно-постовой службы ногой в пах, после чего нанес еще один удар своей левой ногой в области коленного сустава ноги сотрудника полиции, тем самым причинив телесные повреждения и физическую боль

В отношении уральца возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Свою вину он позже признал и был оштрафован судом на 150 тыс. рублей.