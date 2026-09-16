С Тимура Иванова взыскали долги по квартире в Москве

В Москве с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова взысканы долги по квартире.

В судебных материалах говорится, что суд удовлетворил исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Светлане Захаровой-Ивановой, Тимуру Иванову, Александре и Михаилу Маниович, пишет ТАСС.

1 июля 2025 г. Мосгорсуд приговорил бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд руб. из банка "Интеркоммерц". Также бывшему военному чиновнику назначен штраф в размере 100 млн руб.